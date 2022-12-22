Последствия ледяного дождя в Москве: Каток на тротуарах и десятки задержанных авиарейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево по меньшей мере 50 рейсов задержали и 19 отменили. Соответствующие данные приводятся на портале "Яндекс.Расписание".

На улицах Москвы и Московской области сегодня настоящий гололёд. Люди еле передвигаются в страхе поскользнуться и упасть. Пользователи опубликовали видео в соцсетях сегодняшней непогоды из-за ледяного дождя, о котором ранее предупреждала синоптик Елена Волосюк.

По состоянию на 09:50 двенадцать рейсов задержано и девять отменено во Внуково. В Домодедово задержки наблюдаются у 25 рейсов и ещё семь отменили. Тринадцать рейсов вылетят позже и три вовсе отменены в Шереметьево.







