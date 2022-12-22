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22 декабря, 07:17

Последствия ледяного дождя в Москве: Каток на тротуарах и десятки задержанных авиарейсов

Из-за ледяного дождя и гололёда в аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево по меньшей мере 50 рейсов задержали и 19 отменили. Соответствующие данные приводятся на портале "Яндекс.Расписание".

На улицах Москвы и Московской области сегодня настоящий гололёд. Люди еле передвигаются в страхе поскользнуться и упасть. Пользователи опубликовали видео в соцсетях сегодняшней непогоды из-за ледяного дождя, о котором ранее предупреждала синоптик Елена Волосюк.

Обстановка на улицах Москвы и Подмосковья после ледяного дождя. Видео © VK / Новости из дурки / Балашиха Новости | ДТП и ЧП | Происшествия

По состоянию на 09:50 двенадцать рейсов задержано и девять отменено во Внуково. В Домодедово задержки наблюдаются у 25 рейсов и ещё семь отменили. Тринадцать рейсов вылетят позже и три вовсе отменены в Шереметьево.

  • Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки
    Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки
  • Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки
    Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки
  • Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки
    Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки
  • Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки
    Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки

Гололёд в Москве. Фото © VK / Новости из дурки

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VK / Новости из дурки

Светлана Оперук

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