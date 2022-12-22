"Гололёд жуткий": На Москву обрушился ледяной дождь
Ледяной дождь обрушился на Москву, объявлен "оранжевый" уровень опасности
Из-за ледяного дождя, вновь обрушившегося на Москву, в городе образовалась опасная гололедица. Пресс-служба комплекса городского хозяйства призывает пешеходов и автомобилистов к осторожности. Люди в соцсетях публикуют видео, как улицы буквально на глазах превращаются в каток.
Последствия ледяного дождя в Москве. Видео © LIFE
"На улице ледяной дождь. Все ходят по дороге, потому что ну невозможно пройти. Просто ад", — рассказывает автор видео Лайфу.
Гидрометцентр объявил в столице "оранжевый" уровень опасности с 19:00 21 декабря до 10:00 22 декабря. Городские службы проводят противогололёдную обработку проезжей части и тротуаров. Пешеходов просят быть аккуратнее на улице, автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее Лайф писал, что в аэропортах Москвы задержаны или отменены почти 60 рейсов. Речь идёт о всех трёх воздушных гаванях — Внуково, Домодедово и Шереметьево.
LIFE