Москвичей предупредили о потеплении и ледяном дожде в среду

В среду, 21 декабря, в Москве ожидается потепление, а к вечеру может выпасть ледяной дождь. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк в беседе с РИА "Новости".

"Сегодня к Москве с запада приблизится тёплый атмосферный фронт, так что погода нас ожидает облачная, с небольшим снегом. Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололёдных явлений и местами ледяных дождей", — сказала она.

При этом температура в столичном регионе повысится до -1... -6. По словам специалиста, вечером станет ещё теплее. Ветер будет дуть с юга со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. При этом атмосферное давление понизится, и показатель на ртутном столбе окажется на уровне 744 миллиметра, что ниже нормы в Москве.