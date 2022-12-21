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21 декабря, 03:42

Гидрометцентр: Астрономическая зима придёт в Россию 22 декабря

В России астрономическая зима наступит в день зимнего солнцестояния в четверг, 22 декабря. С этого момента продолжительность светового дня начнёт увеличиваться. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Зимнее солнцестояние придётся на 00:48 мск 22 декабря… Начинается астрономическая зима. В старину говорили, что солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. С этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня", — рассказала синоптик в беседе с ТАСС.

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При этом, как уточнила метеоролог, заметно световой день подрастёт только к концу января, когда наступит пик зимы. Также Макарова добавила, что наступление астрономической зимы не оказывает прямого влияния на погоду.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в регионах Центральной России ожидается настоящая русская зима. Таким предварительным прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Лёгкий мороз и небольшой снег тоже в программе, прогнозирует метеоролог.

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Иван Косицын
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