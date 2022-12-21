В Венгрии назвали ключевую ошибку Запада по Украине

Западные страны совершили стратегическую ошибку, пытаясь превратить Украину в военную базу, направленную против России. Об этом заявил спикер Государственного собрания (однопалатного парламента) Венгрии Ласло Кёвер.

"Западный мир допустил стратегическую ошибку, пытаясь не только вывести Украину из сферы интересов России, но и превратить её в густонаселённую военную базу, направленную против России", — сказал он в эфире радиостанции InfoRadio.

По словам политика, конфликт на Украине "изменил геополитическую карту мира". Спикер венгерского парламента также уточнил, что по мере проведения странами Запада санкционной политики "становилось всё более очевидным, что предпринимаются попытки оторвать Россию от Европы, от Европейского союза как экономически, так и политически, создав новый железный занавес". Это были необязательно европейские инициативы, но по какой-то причине европейская политическая элита стала их горячим сторонником, подчеркнул Кёвер.

Говоря об Украине, он также отметил, что ей "многое ещё предстоит сделать, прежде чем она сможет действительно стать страной, имеющей право на вступление в ЕС при содействии Запада". Как указал Кёвер, украинский конфликт должен быть урегулирован как можно скорее, после чего должна быть создана новая европейская система безопасности, в которой будут справедливо учтены интересы всех стран континента.