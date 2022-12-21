Маск заявил, что оставит пост гендиректора Twitter, найдя "достаточно глупого" преемника

Американский бизнесмен, владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что уйдёт с поста гендиректора компании после того, как найдёт "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Об этом он написал на своей странице.

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу", — сказано в сообщении Маска.

Как уточнил предприниматель, после ухода с должности он возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.