Маск заявил, что оставит пост гендиректора Twitter, найдя "достаточно глупого" преемника
Американский бизнесмен, владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что уйдёт с поста гендиректора компании после того, как найдёт "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Об этом он написал на своей странице.
"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу", — сказано в сообщении Маска.
Как уточнил предприниматель, после ухода с должности он возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.
Ранее Лайф писал, что Илон Маск устроил опрос на своей странице, в котором предложил пользователям решить, стоит ли ему оставаться во главе компании Twitter. Как выяснилось позднее, большинство участников опроса проголосовали за уход бизнесмена с поста главы соцсети.