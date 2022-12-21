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21 декабря, 02:23

Маск заявил, что оставит пост гендиректора Twitter, найдя "достаточно глупого" преемника

Американский бизнесмен, владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что уйдёт с поста гендиректора компании после того, как найдёт "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Об этом он написал на своей странице.

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу", — сказано в сообщении Маска.

Илон Маск начал искать нового главу Twitter

Илон Маск начал искать нового главу Twitter

Как уточнил предприниматель, после ухода с должности он возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

Ранее Лайф писал, что Илон Маск устроил опрос на своей странице, в котором предложил пользователям решить, стоит ли ему оставаться во главе компании Twitter. Как выяснилось позднее, большинство участников опроса проголосовали за уход бизнесмена с поста главы соцсети.

Маск решил внести изменения в проводимые опросы в "Твиттере"

Маск решил внести изменения в проводимые опросы в "Твиттере"

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Wikipedia

Иван Косицын

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