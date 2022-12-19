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19 декабря, 12:23

Большинство участников опроса Маска проголосовали за его уход с поста главы Twitter

Большинство пользователей Twitter высказались за то, чтобы новый владелец соцсети Илон Маск покинул должность. Миллиардер разместил на своей странице опрос, где предложил читателям решить свою судьбу.

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса", написал он.

В итоге 57,5% пользователей сочли, что это неплохая идея, если Маск добровольно уйдёт. В комментариях подписчики устроили жаркие споры. Сторонники миллиардера решили, что итоги голосования — это происки врагов. "Кто же сможет заменить Вас?" — задался вопросом один из подписчиков. А проголосовавшие за уход Маска парировали, что обещано было много, но сделал новый владелец далеко не всё.

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Ранее сообщалось, что Илон Маск объявил о разблокировке учётных записей в Twitter журналистов крупных изданий, которые отслеживали его местоположение. Перед этим бизнесмен создал опросник, когда стоит снять блокировку с аккаунтов представителей СМИ — сейчас или через семь дней. Большинство (58,7%) проголосовало за первый вариант, а 41,3% — за второй.

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ТАСС / Brendan Smialowski / La Nacion / ZUMA

Татьяна Миссуми

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