"У меня нет дома": Маск ответил на вопрос про обыски со стороны ФБР

Предприниматель и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что у него нет жилья, отвечая на вопрос о возможном обыске со стороны ФБР.

"У меня нет дома", — написал он на своей странице в соцсети.

Также он ответил на вопрос о доме компании Boxabl стоимостью 49,5 тысячи долларов, который СМИ ранее называли его собственностью. По словам Маска, он его арендует.