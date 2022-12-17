"У меня нет дома": Маск ответил на вопрос про обыски со стороны ФБР
Илон Маск заявил, что у него нет собственного жилья
Предприниматель и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что у него нет жилья, отвечая на вопрос о возможном обыске со стороны ФБР.
"У меня нет дома", — написал он на своей странице в соцсети.
Также он ответил на вопрос о доме компании Boxabl стоимостью 49,5 тысячи долларов, который СМИ ранее называли его собственностью. По словам Маска, он его арендует.
Ранее американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск объявил о разблокировке учётных записей в Twitter журналистов крупных изданий, которые отслеживали его местоположение.
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Wikipedia / Daniel Oberhaus