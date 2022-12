Илон Маск прислушался к пользователям и решил разблокировать аккаунты журналистов в Twitter

Напомним, Twitter приостановил работу аккаунтов ряда журналистов ведущих СМИ США: The New York Times, CNN, The Washigton Post, The Intercept, Mashable и ещё нескольких независимых изданий. "Пострадавшие" журналисты ранее освещали развитие событий, касающихся социальной сети Twitter и её нового руководителя Илона Маска.