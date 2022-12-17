Илон Маск прислушался к пользователям и решил разблокировать аккаунты журналистов в Twitter
Маск разблокирует аккаунты в Twitter отслеживавших его местоположение журналистов
Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск объявил о разблокировке учётных записей в Twitter журналистов крупных изданий, которые отслеживали его местоположение.
Ранее предприниматель создал опросник, когда стоит снять блокировку с аккаунтов представителей СМИ — сейчас или через семь дней. Большинство (58,7%) проголосовало за первый вариант, а 41,3% — за второй.
"Люди высказались. Блокировка с учётных записей, которые отслеживали моё местоположение, будет снята", — написал Маск.
Напомним, Twitter приостановил работу аккаунтов ряда журналистов ведущих СМИ США: The New York Times, CNN, The Washigton Post, The Intercept, Mashable и ещё нескольких независимых изданий. "Пострадавшие" журналисты ранее освещали развитие событий, касающихся социальной сети Twitter и её нового руководителя Илона Маска.