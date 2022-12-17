Россиянам рассказали, как отпраздновать Новый год и остаться православными

Не существует канонических запретов отмечать светские праздники, поэтому выбор остаётся за каждым. Об этом во "ВКонтакте" сообщил священник Николай Бабкин. Он рассказал, как отпраздновать Новый год и остаться православными.

"Радоваться не грех, отмечать светские праздники тоже не запрещается. Можно сходить на Новый год в храм, если есть ночная служба, а всё остальное зависит от традиций в семье. Если важно посидеть под ёлочкой и послушать куранты — дело ваше. <...> Повторюсь, нет канонических запретов отмечать светские праздники. Выбор за вами", — объяснил он.

Бабкин поделился, что в его семье Новый год считается молитвой и возможностью провести время друг с другом. Для него это тихое предпразднство Рождения Христа. Кроме того, священник посоветовал не менять собственные принципы, если не считаете нужным отмечать Новый год. Лучше сказать об этом честно близким.

По поводу блюд для новогоднего стола священник отметил, что можно вкусно накормить гостей постной трапезой. Священник привёл в пример истории своих читательниц. Так, одна из них приготовила постный новогодний стол для гостей. В результате родственники даже не заметили, что не было ничего молочного и мясного.

"А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоё, чтобы явиться постящимся не пред людьми, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно", — привёл он Евангелие от Матфея.