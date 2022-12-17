В США заявили, что инопланетяне не прилетали на Землю

Пентагон не получил каких-либо свидетельств того, что инопланетяне посещали Землю, несмотря на "несколько сотен" сообщений на этот счёт, которые были получены за последнее время. Об этом CBS рассказал заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри.

"Я не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение [Земли] инопланетянами или же авария [корабля] инопланетян", — отметил Малтри.

Отметим, что в американском Министерстве обороны имеется целая группа специалистов, которая занимается изучением неопознанных объектов, причём, не только летающих.