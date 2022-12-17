Эксперт назвал новогодние подарки, которые нельзя дарить начальству
Эксперт по этикету Холгова: Подарок на Новый год начальству может быть только коллективным
Нельзя дарить на Новый год начальству подарки индивидуально, они могут быть только коллективными. Об этом сообщила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с "Лентой.ру".
"Мы привыкли к тому, что подарок — вещь привычная и достаточно простая, на самом деле, для того чтобы его выбрать, нужно постараться. Подарок руководителю может быть только коллективным, индивидуальные исключены", — сказала она.
По словам эксперта, запрещается дарить даже небольшой подарок, это можно только тому, кто находился с начальником на связи 24 часа в сутки. К безошибочным вариантам презента от коллектива относятся красиво оформленные сладости, шампанское, столовое серебро, ювелирное украшение, книга. Это хороший подарок в том случае, если работники не знают хобби и увлечений руководителя.
А ещё запрещено спрашивать заранее о том, что человек хотел бы получить, отметила Холгова. Всё-таки задачи у подарка — порадовать и сделать сюрприз. Кроме того, по словам эксперта, в России терпимо относятся к алкоголю, поэтому руководителю можно вручить бутылку крепкого напитка или вина.
Ранее мужчины назвали носки, нижнее бельё и варежки самыми ужасными подарками на Новый год. Подобные презенты представители сильного пола ещё могут со смехом принять от друзей, но от второй половинки получить их точно никто не хочет.
Pixabay