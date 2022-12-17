В Крыму заявили, что Зеленскому не нужен мир на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир в его стране, поскольку остановка конфликта для него равнозначна физической или политической смерти. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости".

"Зеленский — заложник войны и политический камикадзе. Остановка войны или любая форма мира для него равнозначна или физической, или политической смерти", — сказал он.

Если конфликт закончится, продолжил Константинов, Зеленскому придётся отвечать за нарушение Минских соглашений, развал Украины, её экономический крах и огромные фронтовые потери. По его словам, сегодня в Незалежной установилась нацистская диктатура. Поэтому вечная война для украинского лидера — это шанс на спасение.

Однако, уверен Константинов, в итоге людей в этой стране не останется, ведь часть из них погибнет, а другая сбежит. Тем временем Киев зарабатывает на помощи от Запада большие деньги. Глава крымского парламента уверен, что с нынешними украинскими властями вести переговоры нельзя, поскольку они используют эту возможность как уловку, чтобы получить отсрочку для подготовки ВСУ.

"Никаких пауз мы им давать больше не должны, на слово им верить не будем. Гарантией мира может быть только наша полная и окончательная победа", — заключил политик.