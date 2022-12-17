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17 декабря, 04:50
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Погрузили в шахту: Опубликовано видео с заступлением "Авангарда" на боевое дежурство

Минобороны показало видео заступления на боевое дежурство ракетного полка с "Авангардом"

Минобороны РФ показало видео, как очередной ракетный полк с комплексом "Авангард" заступает на боевое дежурство. Ракету с гиперзвуковым боевым блоком погрузили в шахту в Ясненском ракетном соединении, что в Оренбургской области. Это событие приурочили ко Дню Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря.

Заступление на боевое дежурство ракетного полка с комплексом "Авангард". Видео @ Минобороны РФ

На видео показано, как межконтинентальная баллистическая ракета специальным погрузчиком устанавливается в шахтную пусковую установку. На это нужно несколько часов. В Минобороны отметили, что "Авангард" эффективно дополнит системы вооружения РВСН, а также расширит боевые возможности группировки ракетных войск.

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Напомним, в преддверии Дня РВСН в Бологовском ракетном соединении, что в Тверской области, заступил на боевое дежурство полк, оснащённый подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс".

Обложка ©

Минобороны РФ

Анатолий Симоненко

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