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Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 04:15
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Опубликовано видео посещения Путиным объединённого штаба спецоперации

Пресс-служба Кремля распространила видео посещения президентом РФ Владимиром Путиным объединённого штаба родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Непродолжительный ролик местами лишён звука, а также на нём закрыта часть кадра.

Путин посетил штаб родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Видео © Пресс-служба Президента РФ

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ходе этого визита ознакомился с работой штаба. Глава государства работал там накануне в течение всего дня. Он провёл совещание и отдельные встречи с командующими.

"Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — говорит президент на опубликованных кадрах.

Путин заслушал доклады в штабе войск, задействованных в СВО
Путин заслушал доклады в штабе войск, задействованных в СВО

Напомним, ранее Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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