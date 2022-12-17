Опубликовано видео посещения Путиным объединённого штаба спецоперации

Пресс-служба Кремля распространила видео посещения президентом РФ Владимиром Путиным объединённого штаба родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Непродолжительный ролик местами лишён звука, а также на нём закрыта часть кадра.

Путин посетил штаб родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Видео © Пресс-служба Президента РФ

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ходе этого визита ознакомился с работой штаба. Глава государства работал там накануне в течение всего дня. Он провёл совещание и отдельные встречи с командующими.

"Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — говорит президент на опубликованных кадрах.