Опубликовано видео посещения Путиным объединённого штаба спецоперации
Пресс-служба Кремля распространила видео посещения президентом РФ Владимиром Путиным объединённого штаба родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Непродолжительный ролик местами лишён звука, а также на нём закрыта часть кадра.
Путин посетил штаб родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Видео © Пресс-служба Президента РФ
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ходе этого визита ознакомился с работой штаба. Глава государства работал там накануне в течение всего дня. Он провёл совещание и отдельные встречи с командующими.
"Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — говорит президент на опубликованных кадрах.
Напомним, ранее Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.
kremlin.ru