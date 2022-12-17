Путин заслушал доклады в штабе войск, задействованных в СВО

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой объединённого штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что президент ознакомился с работой штаба. Глава государства также заслушал доклад о ходе военной спецоперации на Украине, а ещё провёл совещание и отдельно встретился с командующими.