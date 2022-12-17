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Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 02:10
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Путин заслушал доклады в штабе войск, задействованных в СВО

Песков: Путин ознакомился с работой объединённого штаба войск, участвующих в СВО

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой объединённого штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что президент ознакомился с работой штаба. Глава государства также заслушал доклад о ходе военной спецоперации на Украине, а ещё провёл совещание и отдельно встретился с командующими.

Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации
Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации

Напомним, ранее Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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