Путин заслушал доклады в штабе войск, задействованных в СВО
Песков: Путин ознакомился с работой объединённого штаба войск, участвующих в СВО
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой объединённого штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что президент ознакомился с работой штаба. Глава государства также заслушал доклад о ходе военной спецоперации на Украине, а ещё провёл совещание и отдельно встретился с командующими.
Напомним, ранее Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.
kremlin.ru