В Молдавии закрыли 6 телеканалов из-за "недостоверных" репортажей по Украине

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии приостановила действие лицензий шести телевизионных каналов. Они якобы некорректно освещали украинские события. Сообщение об этом размещено на сайте кабмина. Под санкции подпали "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", "ТВ-6", Orhei TV.

"Из-за отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране, а также войны на Украине (имеется в виду специальная военная операция. — Прим. ред.) на время режима ЧП приостанавливается действие лицензии на вещание следующих аудиовизуальных средств массовой информации", — указано в сообщении.

Попавшие в список телеканалы ретранслировали российские передачи. Некоторые из них считаются оппозиционными. Посольство РФ уже дало оценку произошедшему, назвав это решение необъективным и политизированным.