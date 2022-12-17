В МИД России заявили, что ЕС "пилит сук, на котором сидит"

В Европе сложилась непростая ситуация в энергетике, и власти ЕС продолжают на фоне этого "пилить сук, на котором сидят". Такое мнение высказал директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Непростая обстановка в энергетической сфере во всей Европе, включая Балканы, — логичный результат незаконных односторонних решений Запада в отношении России. Причём не секрет, что всё это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз, не задумываясь, пилит сук, на котором сидит", — приводит ТАСС слова дипломата.

Он отметил, что и в Европе есть исключения — страны, которые руководствуются национальными интересами. Пилипсон среди таких упомянул Сербию. Вопросы о поставке туда энергоресурсов из России "обсуждаются в конструктивном и доверительном ключе", отметил он.

"Надеемся, у наших партнёров всё будет в порядке", — заключил Пилипсон.