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17 декабря, 01:17

В МИД России заявили, что ЕС "пилит сук, на котором сидит"

Дипломат Пилипсон: В энергетике ЕС продолжает пилить сук, на котором сидит

В Европе сложилась непростая ситуация в энергетике, и власти ЕС продолжают на фоне этого "пилить сук, на котором сидят". Такое мнение высказал директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Непростая обстановка в энергетической сфере во всей Европе, включая Балканы, — логичный результат незаконных односторонних решений Запада в отношении России. Причём не секрет, что всё это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз, не задумываясь, пилит сук, на котором сидит", — приводит ТАСС слова дипломата.

Он отметил, что и в Европе есть исключения — страны, которые руководствуются национальными интересами. Пилипсон среди таких упомянул Сербию. Вопросы о поставке туда энергоресурсов из России "обсуждаются в конструктивном и доверительном ключе", отметил он.

"Надеемся, у наших партнёров всё будет в порядке", — заключил Пилипсон.

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Ранее журнал The Economist писал, что в ближайшие годы страны Евросоюза могут обанкротиться, если их руководители примут ошибочные меры по выходу из энергетического кризиса.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Андрей Григорьев

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