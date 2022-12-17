"Байрактар" испытал первую турецкую сверхзвуковую ракету

В компании также сообщили, что ракета была выпущена с высоты 7,62 километра в районе черноморского города Синоп. Дальность её действия составляет от 20 до 150 километров.

Ранее Лайф сообщал, что 17 декабря в России заступит на боевое дежурство второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард". Они могут разгоняться до скорости в 27 раз выше скорости звука, а именно до 33 тысяч километров в час.