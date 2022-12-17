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17 декабря, 00:37

"Байрактар" испытал первую турецкую сверхзвуковую ракету

Прошли испытания первой турецкой сверхзвуковой ракеты

<p>Первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-IHA. Фото © Twitter / @Selcuk</p>

Первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-IHA. Фото © Twitter / @Selcuk

В Турции провели испытания первой гиперзвуковой ракеты, созданной в этой стране. Беспилотный летательный аппарат произвёл запуск реактивного снаряда класса "воздух – земля", рассказал в "Твиттере" глава компании Baykar Сельчук Байрактар.

"Первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-IHA, производимая компанией Roketsan, успешно поразила цель на удалении 100 километров", — написал Байрактар.

В компании также сообщили, что ракета была выпущена с высоты 7,62 километра в районе черноморского города Синоп. Дальность её действия составляет от 20 до 150 километров.

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Ранее Лайф сообщал, что 17 декабря в России заступит на боевое дежурство второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард". Они могут разгоняться до скорости в 27 раз выше скорости звука, а именно до 33 тысяч километров в час.

Анатолий Симоненко

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