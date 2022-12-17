Юрист объяснил, как мошенники узнают баланс банковской карты

Есть целый ряд способов, которыми пользуются мошенники, чтобы выяснить остаток на счёте банковской карты потенциальной жертвы. О них рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей "Роскачества" Игорь Поздняков.

В интервью "Прайму" он пояснил, что один из самых примитивных способов узнать остаток средств — подглядеть за жертвой, когда она снимает наличные в банкомате и выводит баланс на экран. Из этой же серии воровство чеков, которые клиенты банков не забирают с собой.

А ещё мошенники пытаются использовать уязвимости банковских приложений. Правда, такие бреши быстро устраняются банками, поэтому у аферистов мало времени на их использование.

"Но узнать баланс карты можно и с помощью отправки текстового сообщения на номер банка или звонок голосовому помощнику. Причём если к одному номеру телефона привязано сразу несколько карт, то банк может сообщить последние четыре цифры всех карт и остаток по ним, что ещё больше упрощает жизнь мошенникам", — заявил Поздняков.



Метод будет работать, только когда звонок совершается с номера держателя карты. Поэтому мошенники используют подмену номера. Впрочем, и этого недостаточно, чтобы снять деньги. Зато, если знать баланс на карте, можно убедительно разговаривать по телефону с жертвой, изображая сотрудников банка.