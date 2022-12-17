"Важная и большая": В США заявили о невозможности изолирования России
Автор 19Fortyfive Фарли: Россия слишком значима, чтоб её изолировать от мира
Санкции не могут сломить ни экономику, ни оборонный комплекс России. Эта страна слишком значима, чтобы пытаться её изолировать от остального мира. Об этом пишет эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.
"Россия важная и большая, важные страны нельзя просто так отрезать", — заявил Фарли.
Финансовые ограничения не смогли заморозить экономику России, не помешали экспорту её энергоносителей, отмечает колумнист. Он указывает на то, что санкции не отразились и на работе военно-промышленного комплекса, не повлияли на обороноспособность России. Журналист подчеркнул, что кампания против Москвы лишь нарушила глобальные цепочки поставок товаров, движение капитала и подстегнула инфляцию по всему миру. По мнению Фарли, давление на такие государства, как Россия и Китай, может оказаться опасным занятием для Соединённых Штатов и их союзников.
Как писал Лайф ранее, постпредство РФ заявило, что новые санкции ЕС увеличивают число сторонников России. Постоянство Евросоюза в расширении ограничительных мер противоречит международным нормам и увеличивает количество государств, которые готовы прислушиваться к Москве.
Агентство "Москва" / Александр Авилов