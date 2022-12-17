"Важная и большая": В США заявили о невозможности изолирования России

Санкции не могут сломить ни экономику, ни оборонный комплекс России. Эта страна слишком значима, чтобы пытаться её изолировать от остального мира. Об этом пишет эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.

"Россия важная и большая, важные страны нельзя просто так отрезать", — заявил Фарли.

Финансовые ограничения не смогли заморозить экономику России, не помешали экспорту её энергоносителей, отмечает колумнист. Он указывает на то, что санкции не отразились и на работе военно-промышленного комплекса, не повлияли на обороноспособность России. Журналист подчеркнул, что кампания против Москвы лишь нарушила глобальные цепочки поставок товаров, движение капитала и подстегнула инфляцию по всему миру. По мнению Фарли, давление на такие государства, как Россия и Китай, может оказаться опасным занятием для Соединённых Штатов и их союзников.