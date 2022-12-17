В Британии решили оценить эффект от вложений в Украину
Би-би-си: Сунак поручил провести аудит военной помощи Британии Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Британии Украине. Как сообщает Би-би-си, он наказал дать оценку ходу боевых действий и проверить эффективность британской поддержки.
"Речь идёт о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили", — цитирует Би-би-си слова своего источника.
Собеседник телерадиокомпании сравнил такой аудит со "сводным отчётом Goldman Sachs" (Сунак работал в этом банке в начале 2000-х). Это поручение встревожило правительственные круги, пишет издание. Британские военные считают, что поставки оружия на Украину могут оказаться решающими в предстоящие зимние месяцы. Некоторые из них отмечают, что президент США Джо Байден осторожен в отношении поставок оружия Киеву, и опасаются, что британский премьер может поступить так же.
Ранее Лайф писал, что британский генерал рассказал о тайных операциях королевских морпехов на Украине. По его словам, изначально военнослужащие 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады ВС Великобритании были отправлены в Киев из Норвегии.
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