В Британии решили оценить эффект от вложений в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Британии Украине. Как сообщает Би-би-си, он наказал дать оценку ходу боевых действий и проверить эффективность британской поддержки.

"Речь идёт о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили", — цитирует Би-би-си слова своего источника.

Собеседник телерадиокомпании сравнил такой аудит со "сводным отчётом Goldman Sachs" (Сунак работал в этом банке в начале 2000-х). Это поручение встревожило правительственные круги, пишет издание. Британские военные считают, что поставки оружия на Украину могут оказаться решающими в предстоящие зимние месяцы. Некоторые из них отмечают, что президент США Джо Байден осторожен в отношении поставок оружия Киеву, и опасаются, что британский премьер может поступить так же.