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16 декабря, 22:35

От депрессии до стенокардии: Россияне рассказали о главных проблемах со здоровьем

Опрос: Более 70% россиян испытывают различные проблемы со здоровьем

Более 70% россиян испытывают различные проблемы со здоровьем, а 35% страдают от депрессии. Такие данные показал национальный мониторинг, подготовленный Междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского университета.

Примечательно, что при первичном опросе 83% россиян (в основном мужчины) оценили состояние организма от "хорошего" до "отличного". А позже, когда им предложили ответить на вопросы более детально, оценки начали снижаться.

Как пишет газета "Известия", согласно полученным результатам, только 30% респондентов не имеют функциональных ограничений по базовым жизненным функциям, таким как зрение, слух, ходьба и подвижность, возможность ухода за собой, познание и коммуникация. Каждый второй отмечал затруднения хотя бы в одной из них, а каждый девятый говорил о серьёзных функциональных ограничениях.

Более трети (39%) признались, что живут с гипертонией, из них только половина регулярно принимает лекарства для нормализации давления. У каждого четвёртого россиянина (25%) оказалось повышенное содержание холестерина в крови, у каждого девятого — сердечная недостаточность, а у каждого десятого — стенокардия. 35% опрошенных признались, что постоянно испытывают "тревогу и депрессию".

Исследователи отмечают, что все эти состояния у россиян не зависят ни от возраста, ни от пола, дохода или региона проживания.

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Как ранее писал Лайф, назван топ-5 лекарств, которые спасут от плохого самочувствия в новогодние праздники. Так, например, некоторые продукты на праздничном столе могут вызвать пищевые расстройства, поэтому хорошо иметь в аптечке сорбенты.

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Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Арина Родионова
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