DHL проведёт расследование по факту взрыва посылки в Русском доме в ЦАР
Банги, где было совершено покушение на главу Русского дома. Фото © Afrika Force
Логистическая компания DHL заявила, что расследует обстоятельства взрыва в Русском доме в Центрально-Африканской Республике. Там заверили, что в полном объёме сотрудничают с местными властями.
"Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной сегодня в Банги [Центрально-Африканская Республика]. В настоящее время мы расследуем обстоятельства и в полном объёме сотрудничаем с местными властями", — заявила РИА "Новости" представитель пресс-центра компании Сабина Хартманн.
Ранее Лайф писал, что стали известны подробности покушения на главу Русского дома в ЦАР. Дмитрий Сытый получил контузию при взрыве, но его жизни ничего не угрожает.