DHL проведёт расследование по факту взрыва посылки в Русском доме в ЦАР

Логистическая компания DHL заявила, что расследует обстоятельства взрыва в Русском доме в Центрально-Африканской Республике. Там заверили, что в полном объёме сотрудничают с местными властями.

"Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной сегодня в Банги [Центрально-Африканская Республика]. В настоящее время мы расследуем обстоятельства и в полном объёме сотрудничаем с местными властями", — заявила РИА "Новости" представитель пресс-центра компании Сабина Хартманн.