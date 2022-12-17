Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 01:12

DHL проведёт расследование по факту взрыва посылки в Русском доме в ЦАР

Банги, где было совершено покушение на главу Русского дома. Фото © Afrika Force

Банги, где было совершено покушение на главу Русского дома. Фото © Afrika Force

Логистическая компания DHL заявила, что расследует обстоятельства взрыва в Русском доме в Центрально-Африканской Республике. Там заверили, что в полном объёме сотрудничают с местными властями.

"Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной сегодня в Банги [Центрально-Африканская Республика]. В настоящее время мы расследуем обстоятельства и в полном объёме сотрудничаем с местными властями", — заявила РИА "Новости" представитель пресс-центра компании Сабина Хартманн.

На директора Русского дома в ЦАР было совершено покушение
На директора Русского дома в ЦАР было совершено покушение

Ранее Лайф писал, что стали известны подробности покушения на главу Русского дома в ЦАР. Дмитрий Сытый получил контузию при взрыве, но его жизни ничего не угрожает.

BannerImage
Арина Родионова
  • Новости
  • ЦАР
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar