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Опубликовано 16 декабря 2022, 15:53

Стали известны подробности покушения на главу Русского дома в ЦАР

В Посольстве РФ сообщили о тяжёлом состоянии главы Русского дома в ЦАР после покушения

Директор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, на которого было совершено покушение, получил контузию при взрыве, но его жизни ничего не угрожает, пишет ТАСС со ссылкой на Посольство России в Банги.

"Состояние здоровья тяжёлое, но угрозы жизни нет. Врачи говорят, контузия и потеря крови", — сообщили в диппредставительстве.

Покушение на Сытого произошло не в посольстве, а в его доме. Взорвалась отправленная ему посылка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ. Он также добавил, что россиянину ранее поступало много угроз, и указал, что произошедшее можно считать терактом. По его словам, Сытый госпитализирован.

О покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно сегодня. Оно произошло в столице страны Банги.

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ТАСС / AP / Adrienne Surprenant

Илья Суриков
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