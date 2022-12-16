Стали известны подробности покушения на главу Русского дома в ЦАР

Директор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, на которого было совершено покушение, получил контузию при взрыве, но его жизни ничего не угрожает, пишет ТАСС со ссылкой на Посольство России в Банги.

Покушение на Сытого произошло не в посольстве, а в его доме. Взорвалась отправленная ему посылка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ. Он также добавил, что россиянину ранее поступало много угроз, и указал, что произошедшее можно считать терактом. По его словам, Сытый госпитализирован.