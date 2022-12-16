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Регион
Опубликовано 16 декабря 2022, 14:23

На директора Русского дома в ЦАР было совершено покушение

На директора Русского дома в ЦАР Сытого совершено покушение

На директора Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого совершено покушение в столице страны Банги. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-атташе Посольства РФ Владислав Ильин.

"Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале", — заявил Ильин.

Других подробностей инцидента пресс-атташе не привёл, а также ничего не рассказал о состоянии Сытого.

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Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные совершили покушение на замглавы Мелитополя Николая Волыка.

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ТАСС / EPA / ADRIENNE SURPRENANT

Артур Белкин
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