На директора Русского дома в ЦАР было совершено покушение

На директора Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого совершено покушение в столице страны Банги. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-атташе Посольства РФ Владислав Ильин.

"Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале", — заявил Ильин.

Других подробностей инцидента пресс-атташе не привёл, а также ничего не рассказал о состоянии Сытого.