Россиянам посоветовали не ждать прямых рейсов на популярный курорт
Дипломат Пилипсон: Возобновления прямых авиарейсов с Кипром пока не ожидается
Сейчас пока не обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Кипром. Об этом заявил директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"В настоящее время возобновление прямых авиарейсов с Республикой Кипр не стоит на повестке дня с учётом введённых Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для наших самолётов", — приводит ТАСС слова дипломата.
Он пояснил, что Кипр полностью присоединился к санкциям ЕС против России, хоть там и признали, что страна несёт значительные убытки из-за обвала туристического потока из России.
"Дополнительные комментарии, думаю, не требуются", — сказал Пилипсон.
Как рассказывал Лайф, власти Кипра одними из последних в Евросоюзе отказались выдавать туристические визы россиянам на прежних условиях. С 1 декабря всё же введён визовый сбор за оформление разрешения на въезд для посещения республики.
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