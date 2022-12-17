Россиянам посоветовали не ждать прямых рейсов на популярный курорт

Сейчас пока не обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Кипром. Об этом заявил директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"В настоящее время возобновление прямых авиарейсов с Республикой Кипр не стоит на повестке дня с учётом введённых Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для наших самолётов", — приводит ТАСС слова дипломата.

Он пояснил, что Кипр полностью присоединился к санкциям ЕС против России, хоть там и признали, что страна несёт значительные убытки из-за обвала туристического потока из России.

"Дополнительные комментарии, думаю, не требуются", — сказал Пилипсон.