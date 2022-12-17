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16 декабря, 22:52

Россиянам посоветовали не ждать прямых рейсов на популярный курорт

Дипломат Пилипсон: Возобновления прямых авиарейсов с Кипром пока не ожидается

Сейчас пока не обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Кипром. Об этом заявил директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"В настоящее время возобновление прямых авиарейсов с Республикой Кипр не стоит на повестке дня с учётом введённых Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для наших самолётов", — приводит ТАСС слова дипломата.

Он пояснил, что Кипр полностью присоединился к санкциям ЕС против России, хоть там и признали, что страна несёт значительные убытки из-за обвала туристического потока из России.

"Дополнительные комментарии, думаю, не требуются", — сказал Пилипсон.

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Как рассказывал Лайф, власти Кипра одними из последних в Евросоюзе отказались выдавать туристические визы россиянам на прежних условиях. С 1 декабря всё же введён визовый сбор за оформление разрешения на въезд для посещения республики.

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Freepik / v-ivash

Андрей Григорьев

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