SpaceX запустила ракету с видавшей виды ступенью

Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 17:48 (01:48 субботы мск). На борту ракеты два спутника O3b mPOWER. Их развёртывание ожидается примерно через два часа после запуска.

Примечателен тот факт, что первая ступень запущенной ракеты используется уже в восьмой раз. Ожидается, что она снова вернётся на Землю, в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Благодаря такой технологии SpaceX экономит на каждом запуске.