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16 декабря, 23:08

SpaceX запустила ракету с видавшей виды ступенью

SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи

Основанная Илоном Маском американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon с двумя спутниками связи. Отправку аппаратов на орбиту заказал люксембургский оператор SES.

Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 17:48 (01:48 субботы мск). На борту ракеты два спутника O3b mPOWER. Их развёртывание ожидается примерно через два часа после запуска.

Примечателен тот факт, что первая ступень запущенной ракеты используется уже в восьмой раз. Ожидается, что она снова вернётся на Землю, в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Благодаря такой технологии SpaceX экономит на каждом запуске.

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Ранее Лайф сообщал, что российские инженеры обнаружили уязвимости в глобальной спутниковой системе Starlink, созданной компанией SpaceX миллиардера Илона Маска.

Обложка ©

Flickr / SpaceX

Андрей Григорьев

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