В США назвали обмен Грайнер просчётом Байдена и победой Путина

Договор с Россией об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута является большим просчётом, негативно влияющим на всех американцев за рубежом. Такое мнение высказал обозреватель Foreign Policy Максимилиан Гесс.

Как он полагает, президент США не должен был соглашаться на обмен гражданского лица, которое не имеет отношения к службам безопасности и дипкорпусу Штатов. По мнению колумниста, это создаёт серьёзный мировой прецедент, который в будущем пагубно повлияет на американцев, оказавшихся в других странах. Гесс считает, что это событие можно расценивать как победу президента РФ Владимира Путина и крупный удар по нацбезопасности Штатов.