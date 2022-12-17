Врач объяснила, в чём проблема с витаминными капельницами

Если организм человека долгое время испытывает нехватку витаминов и минералов, одноразовое вливание их посредством капельницы не сыграет значимой роли. В этом уверена терапевт Елена Игнатикова. Она отметила, что в некоторых российских клиниках предлагают витаминные капельницы от стресса, усталости и похмелья, а также для восстановления после инфекционных заболеваний. Однако, как считает врач, эффективность этой процедуры — миф.

"Для этого должно произойти обновление клеток, а этот процесс может занимать разное время. Так, основные переносчики полезных веществ у нас в организме — это эритроциты, но процесс их синтеза и обновления занимает в среднем три месяца. Соответственно, одна витаминная капельница им не поможет", — рассказала Игнатикова в интервью радио Sputnik.

В связи с этим даже курс из пяти или десяти витаминных капельниц не будет иметь большого значения в восстановлении организма, подчеркнула врач. Нужен либо более длительный курс, либо другой способ восполнения нехватки полезных веществ. Обновление клеток, восполнение дефицита витаминов занимает долгое время, заключила Игнатикова.