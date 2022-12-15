8 вкусных продуктов, которые "разгоняют" работу мозга и улучшают память

Многие, безоговорочно веря рекламе, при первых же сомнениях в собственном здоровье начинают закупаться разнообразными витаминами. Люди почему-то забывают, что всё необходимое для правильной работы нашего организма уже есть в продуктах питания. Если проблема не слишком серьёзная, не спешите бежать в аптеку. Зарядить мозг энергией и улучшить память можно и с помощью пищи — и вкусной, и полезной. Что же нужно съесть, чтобы наполниться активностью, силой и здоровьем?

Мандарины

Символ Нового года — мандарины — способен защищать нервные клетки от повреждений и успокаивать мозг при высоких нагрузках. Фото © Shutterstock

Любимые многими мандаринки, которые ещё негласно считаются символом Нового года, очень полезны для мозга. Как и в других цитрусовых, в них содержатся полезные вещества, помогающие улучшить память. А употребление сока мандаринов может улучшить умственную работоспособность и повысить навык обучаемости. Ещё мандарины богаты флавоноидами — особыми соединениями, способными защищать нервные клетки от повреждений и успокаивать мозг при высоких нагрузках. Так что оранжевые плоды в состоянии не только наделить новогодним настроением, но и успокоить, и помочь расслабиться, когда нужно.

Льняное масло

Не только вкусная добавка, но и полезный продукт для мозга. В этом масле содержится высокое количество омеги-3. Это вещество необходимо для правильной работы мозга, его молодости и способности запоминать и обучаться. Не забывайте, что льняное масло нужно хранить в холодильнике, чтобы не стало горьким.

Грецкие орехи

Улучшить память и "разогнать" умственные способности помогут грецкие орехи. Фото © Freepik

Мелатонин, магний и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 — питательный коктейль из этих полезных для организма веществ можно найти в грецких орехах. Они даже формой напоминают человеческий мозг. Потому можете не сомневаться, что в улучшении памяти и "разгоне" умственных способностей лучше любых покупных витаминов помогут именно грецкие орехи.

Корица

Пряность, которую многие любят добавлять не только в кофе, но и разные блюда. А вы знали, что при переваривании корицы вырабатывается бензоат натрия? Это вещество помогает лучше усваиваться белку, что способствует улучшению памяти, снижает риск развития болезни Альцгеймера и является профилактикой депрессии и других нервных расстройств.

Какао

Какао стимулирует работу головного мозга, наделяет его силой и активностью. Фото © Freepik

Многие считают какао детским напитком. Но этот десерт полезен и взрослым любого возраста. Продукты с высоким содержанием какао продолжительно воздействуют на области мозга, контролирующие память и внимание. То есть, выпивая этот напиток, вы стимулируете мозг и наделяете его силой и активностью.

Ягоды

Калина и малина, черника, брусника, клюква или земляника — ягоды богаты витаминами, клетчаткой, антиоксидантами и флавоноидами. Компоты, выжимки и ягоды сами по себе способны улучшить память и снизить нагрузку на мозг при длительной умственной работе. Эти маленькие помощники по своему составу уже являются природными таблетками для здоровья. Они в силах продлить клеткам молодость и увеличить работоспособность организма, в том числе наполнить энергией и мозг.

Зелёные овощи

Употребление зелени снижает риск развития болезни Альцгеймера и препятствует накоплению лишнего веса. Фото © Freepik

Снять переутомление, помочь сконцентрироваться и улучшить способности к запоминанию информации также помогут овощи зелёного цвета. Волшебными свойствами они обладают из-за большой концентрации витаминов группы В и фолиевой кислоты. Кстати, именно зелёные овощи, как и вся зелень, снижают риск развития болезни Альцгеймера и препятствуют накоплению лишнего веса.

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