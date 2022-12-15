Россиянам перед Новым годом напомнили, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья
Нарколог Шуров предупредил о пагубном влиянии даже малых доз алкоголя на мозг
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в преддверии новогодних праздников предупредил россиян об опасности даже малых доз алкоголя. Так, по словам специалиста, несколько шотов спиртного или пара бокалов вина могут негативно повлиять на здоровье человека.
В беседе с телеканалом "360" нарколог отметил, что к алкоголизму могут приводить как крепкие, так и слабоалкогольные напитки. При этом последние представляют даже большую опасность, потому что человеку кажется, что он выпил не так уж и много. Чтобы избежать проблем со здоровьем и не подсесть на алкоголь, врач рекомендует не пить больше условной нормы. К примеру, за час печень перерабатывает 20 граммов этилового спирта, что равняется 150 миллилитрам шампанского или 20 граммам водки. Если не нарушать данную дозировку, то наутро человек не будет страдать от похмелья, а при злоупотреблении алкоголем эффект будет обратным.
"Если мы говорим о головном мозге, то это нейротрупный яд — каждая порция убивает определённое количество нейронов головного мозга. Если вы возьмёте компьютерную томограмму мозга алкоголика, он, как грецкий орех, сморщенный", — добавил Шуров.
Ранее врач-нарколог, психиатр Алексей Казанцев предупредил, что с похмелья людям ни в коем случае нельзя ходить в спортзал. Он отметил, что после употребления алкоголя организм истощён.
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