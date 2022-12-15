Россиянам перед Новым годом напомнили, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья

В беседе с телеканалом "360" нарколог отметил, что к алкоголизму могут приводить как крепкие, так и слабоалкогольные напитки. При этом последние представляют даже большую опасность, потому что человеку кажется, что он выпил не так уж и много. Чтобы избежать проблем со здоровьем и не подсесть на алкоголь, врач рекомендует не пить больше условной нормы. К примеру, за час печень перерабатывает 20 граммов этилового спирта, что равняется 150 миллилитрам шампанского или 20 граммам водки. Если не нарушать данную дозировку, то наутро человек не будет страдать от похмелья, а при злоупотреблении алкоголем эффект будет обратным.