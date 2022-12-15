Попова ответила на вопрос об ограничениях на фоне свиного гриппа
Анна Попова: Роспотребнадзор не рассматривает ограничений на федеральном уровне из-за гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор не рассматривает сценарий с введением ограничений на федеральном уровне из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила журналистам в четверг руководитель ведомства Анна Попова.
"На федеральном уровне — нет, в этом случае они никогда не вводились и не вводятся, вводить их нет никакой необходимости", — заверила она.
При этом Попова выразила уверенность, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России продолжится. Но, к примеру, Москва преодолевает пик заболеваемости уже сейчас.
"Мы считаем, что прирост ещё будет, потому что пока пик преодолевает Москва сегодня, остальные регионы — в разной степени вовлечённости в этот эпидпроцесс, с разными цифрами по заболеваемости", — отметила глава Роспотребнадзора.
Ранее Лайф сообщал, что тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции теперь будет проводиться в российских больницах и поликлиниках по программе ОМС. Соответствующее решение принято на фоне роста случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с ковидом.
ТАСС / Кирилл Кухмарь