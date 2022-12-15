На боевое дежурство заступит ещё один гиперзвуковой "Авангард"

Второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" уже 17 декабря заступит на боевое дежурство. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск будет поставлен на боевое дежурство ещё один ракетный полк в Ясненском ракетном соединении, уже на комплекс "Авангард", — рассказал он телеканалу "Звезда".

Ракета "Авангарда" может разгоняться до скорости в 27 раз выше скорости звука, а именно до 33 тысяч километров в час.