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15 декабря, 20:28

На боевое дежурство заступит ещё один гиперзвуковой "Авангард"

Командующий РВСН: Второй полк с "Авангардом" заступит на боевое дежурство 17 декабря

Второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" уже 17 декабря заступит на боевое дежурство. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск будет поставлен на боевое дежурство ещё один ракетный полк в Ясненском ракетном соединении, уже на комплекс "Авангард", — рассказал он телеканалу "Звезда".

Ракета "Авангарда" может разгоняться до скорости в 27 раз выше скорости звука, а именно до 33 тысяч километров в час.

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Ранее Каракаев сообщил об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 "Сармат".

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Mil.ru

Анатолий Симоненко

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