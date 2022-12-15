ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Reuters: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против РФ
Послы 27 государств – членов Евросоюза смогли согласовать очередной пакет санкций против России, уже девятый. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
"Санкции согласованы. Они будут оформлены по письменной процедуре к полудню пятницы", — сказал один из собеседников агентства.
Чешское председательство в Совете ЕС подтвердило эту информацию на своей странице в Twitter.
"Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украины", — говорится там.
По информации представительства, санкции будут утверждены по письменной процедуре к полудню 16 декабря. То есть дальнейшего обсуждения не будет.
Как ранее писал Лайф, член Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что новый пакет санкций против России расколол ЕС.
Напомним, что 7 декабря Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу новых ограничений в Евросоюзе нет.
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