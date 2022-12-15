В Госдуме увидели раскол ЕС из-за нового пакета санкций против России
Шхагошев: Новый пакет санкций против России расколол ЕС
Новый пакет санкций против России ещё больше расколол Евросоюз, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Безусловно, санкции начали очень серьёзно раскалывать ЕС — подтверждение этому минимальная скорость прохождения и согласования этого девятого пакета санкций", — цитирует парламентария РИА "Новости".
По мнению Шхагошева, санкции серьёзно бьют и по отношениям США и ЕС. Действия Вашингтона показывают, что он преследует исключительно собственные интересы, не учитывая интересов европейских партнёров, и это уже начинают понимать в Брюсселе.
Напомним, что 7 декабря Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу новых ограничений в Евросоюзе нет. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что члены ЕС всё ещё не согласовали девятый пакет.
LIFE / Павел Баранов