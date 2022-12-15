В Госдуме увидели раскол ЕС из-за нового пакета санкций против России

Новый пакет санкций против России ещё больше расколол Евросоюз, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Безусловно, санкции начали очень серьёзно раскалывать ЕС — подтверждение этому минимальная скорость прохождения и согласования этого девятого пакета санкций", — цитирует парламентария РИА "Новости".

По мнению Шхагошева, санкции серьёзно бьют и по отношениям США и ЕС. Действия Вашингтона показывают, что он преследует исключительно собственные интересы, не учитывая интересов европейских партнёров, и это уже начинают понимать в Брюсселе.