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15 декабря, 09:42

Президент Литвы возмутился попытками стран ЕС ослабить санкции против России

Президент Литвы Науседа призвал ЕС сохранять жёсткие санкции против России

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил беспокойство из-за попыток ряда стран ЕС ослабить санкции против России. С таким заявлением он выступил перед началом последнего в 2022 году европейского саммита.

Он считает, что продовольственная безопасность не может быть поводом для ослабления санкций в отношении некоторых российских предпринимателей.

"Необходимо сохранять санкции как можно более жёсткие. Есть некоторое беспокойство в связи с попытками ослабить механизм санкций под прикрытием продовольственной безопасности. Этот вопрос не должен использоваться как предлог ослабить санкции в отношении некоторых российских олигархов", — сказал Науседа.

Reuters: ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России

Reuters: ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России

Саммит стран Евросоюза проходит в четверг в Брюсселе, на нём лидеры европейских государств обсуждают планы на следующий год, а также конфликт на Украине и энергетическую ситуацию в ЕС.

Напомним, что 7 декабря Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу новых ограничений в Евросоюзе нет. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что члены ЕС всё ещё не согласовали девятый пакет.

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ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Илья Суриков

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