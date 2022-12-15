Президент Литвы возмутился попытками стран ЕС ослабить санкции против России

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил беспокойство из-за попыток ряда стран ЕС ослабить санкции против России. С таким заявлением он выступил перед началом последнего в 2022 году европейского саммита.

Он считает, что продовольственная безопасность не может быть поводом для ослабления санкций в отношении некоторых российских предпринимателей.

"Необходимо сохранять санкции как можно более жёсткие. Есть некоторое беспокойство в связи с попытками ослабить механизм санкций под прикрытием продовольственной безопасности. Этот вопрос не должен использоваться как предлог ослабить санкции в отношении некоторых российских олигархов", — сказал Науседа.