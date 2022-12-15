Врач рассказала, как избавиться от прыщей накануне праздников

Выдавливание прыщей может привести к формированию более глубокого элемента, который будет заживать гораздо дольше. Об этом рассказала врач-дерматолог, главный дерматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Мария Журавлёва. Она рекомендовала не давить прыщи сразу после их возникновения.

"Самое главное правило — не давить. Во-первых, неповреждённый элемент замаскировать намного легче. Во-вторых, прыщ — как айсберг: видимая часть составляет лишь одну треть, остальные же две трети нам не видны. Нажимая на прыщ, мы разрываем "покрышку", и верхняя часть выходит наружу", — отметила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

При возникновении прыщей эксперт посоветовала умывать кожу специальным средством от акне. А после этого следует на 5–10 минут приложить к воспалённому участку кусок льда, затем нужно нанести 2,5–процентный гель на основе бензоила пероксида.

К созревшему прыщу медик рекомендовала прикладывать тёплый компресс на 10–15 минут три-четыре раза в течение дня. Затем можно нанести подсушивающее средство. Например, пасту на основе цинка или салициловой кислоты.