ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 в ДНР
Российские военные сбили в ДНР истребитель и вертолёт, которые принадлежат ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в районе населённого пункта Яблоновка истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29, а Ми-8 был ликвидирован в районе Николаевки в ДНР.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов. Их удалось обнаружить в районе населённого пункта Павловка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ