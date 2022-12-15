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15 декабря, 12:12

ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 в ДНР

Российские военные сбили в ДНР истребитель и вертолёт, которые принадлежат ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе населённого пункта Яблоновка истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29, а Ми-8 был ликвидирован в районе Николаевки в ДНР.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов. Их удалось обнаружить в районе населённого пункта Павловка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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