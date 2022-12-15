Российская армия сорвала контратаку четырёх украинских штурмовых групп в ЛНР

Российские военные сорвали контратаку четырёх штурмовых групп противника в Луганской Народной Республике. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. В результате было уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Среди потерь противника — боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырёх штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Площанка, Голиково и Кременная", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в четверг.