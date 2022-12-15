Российская армия сорвала контратаку четырёх украинских штурмовых групп в ЛНР
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении более 40 украинских бойцов на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали контратаку четырёх штурмовых групп противника в Луганской Народной Республике. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. В результате было уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Среди потерь противника — боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.
"На Краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырёх штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Площанка, Голиково и Кременная", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в четверг.
А ранее Лайф сообщал, что российские артиллерия и авиация сорвали попытки ВСУ атаковать в направлении Софиевки в ЛНР. В результате было уничтожено до 35 украинских военных, боевая бронированная машина и три пикапа.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ