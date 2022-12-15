Эрдоган предложил Путину провести трёхстороннюю встречу глав Турции, Сирии и РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако этому должны предшествовать встречи глав разведслужб, Минобороны и МИД.
По словам турецкого лидера, на повестке дня такой встречи может стоять множество тем, которые могут быть вынесены в связи с актуальными событиями.
"Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберёмся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнёсся к этому положительно. Таким образом, мы начнём серию встреч", — заявил Эрдоган журналистам.
Ранее турецкий президент заявил, что в ближайшее время Анкара очистит в Сирии последние районы, где есть террористы, в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Турция подозревает РПК.
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