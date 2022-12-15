Эрдоган предложил Путину провести трёхстороннюю встречу глав Турции, Сирии и РФ

По словам турецкого лидера, на повестке дня такой встречи может стоять множество тем, которые могут быть вынесены в связи с актуальными событиями.

"Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберёмся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнёсся к этому положительно. Таким образом, мы начнём серию встреч", — заявил Эрдоган журналистам.