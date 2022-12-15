Военные РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении
Российские военные в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", — сказал он.
Конашенков отметил, что противник безуспешно пытался восстановить положение своих войск в районах Северного и Красногоровки ДНР, но все контратаки ВСУ были отражены. Он добавил, что украинские военные на данном направлении за сутки потеряли около 30 бойцов убитыми и ранеными, бронетранспортёр и два автомобиля.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов. Их удалось обнаружить в районе населённого пункта Павловка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ