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15 декабря, 12:07

Военные РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

Российские военные в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", — сказал он.

Конашенков отметил, что противник безуспешно пытался восстановить положение своих войск в районах Северного и Красногоровки ДНР, но все контратаки ВСУ были отражены. Он добавил, что украинские военные на данном направлении за сутки потеряли около 30 бойцов убитыми и ранеными, бронетранспортёр и два автомобиля.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов. Их удалось обнаружить в районе населённого пункта Павловка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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