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Опубликовано 15 декабря 2022, 12:02
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Пункты управления двух украинских бригад поражены под Харьковом

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о поражениях пунктов управления двух украинских бригад в Харьковской области

Российские военные поразили пункты управления двух украинских бригад в Харьковской области. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах", — сообщил он на брифинге в четверг.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. А ранее Российская армия уничтожила до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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