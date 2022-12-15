Пункты управления двух украинских бригад поражены под Харьковом
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о поражениях пунктов управления двух украинских бригад в Харьковской области
Российские военные поразили пункты управления двух украинских бригад в Харьковской области. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах", — сообщил он на брифинге в четверг.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. А ранее Российская армия уничтожила до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ