Пункты управления двух украинских бригад поражены под Харьковом

Российские военные поразили пункты управления двух украинских бригад в Харьковской области. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах", — сообщил он на брифинге в четверг.