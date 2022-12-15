МИД может представить новую концепцию внешней политики России в январе 2023 года

МИД РФ может представить новую концепцию внешней политики России в январе 2023 года, если не произойдёт каких-либо форс-мажорных ситуаций. Об этом во время конференции "Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы" в Дипломатической академии МИД России заявил директор Департамента внешнеполитического планирования ведомства Алексей Дробинин.

"Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать", — заявил Дробинин.

Он также напомнил, что текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако "в связи с развитием ситуации" было решено продолжить работу по нему и учесть новые моменты. По словам Дробинина, сейчас в ведомстве готовятся к рассмотрению документа в рамках Совета безопасности РФ.

"Мы исходим из того, что многое, что там будет сказано, будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет, с тем чтобы наши иностранные партнёры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема", — добавил Дробинин.