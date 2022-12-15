Боец ММА Новосёлов получил пять лет колонии за изнасилование и избиение студентки

Бойца ММА Максима Новосёлова приговорили к пяти годам колонии строгого режима по делу об избиении и изнасиловании 18-летней студентки в Москве. Об этом говорится в заявлении региональной прокуратуры в телеграм-канале.

Боец ММА Максим Новосёлов в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Максиму Новосёлову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ)", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчина ранее уже был судим, а в его действиях "признан опасный рецидив". При этом Новосёлов не считает себя виновным. Государственный обвинитель предложил назначить мужчине шесть лет колонии. Прокуратура также опубликовала видео из зала суда, на одном из них спортсмен заявил, что в СИЗО с ним обращались "нормально".