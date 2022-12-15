В Ярославле 17-летний студент умер прямо на занятиях в колледже
В Ярославле 17-летний студент колледжа умер во время занятий. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. По предварительной информации, у молодого человека было хроническое заболевание.
"15 декабря текущего года 17-летний студент пришёл на учебные занятия в один из ярославских колледжей, где спустя некоторое время ему стало плохо и вскоре наступила его смерть", — сказано в сообщении ведомства.
Причина смерти студента неизвестна. Для её установления будет проведена судмедэкспертиза. Также следователи решили опросить однокурсников умершего.
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