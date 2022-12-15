Лукашенко возмутился из-за отсутствия сборной Белоруссии на ЧМ в Катаре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, заместителем главы Администрации Президента Игорем Луцким, вице-премьером Игорем Петришенко и президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко выразил разочарование из-за отсутствия белорусской футбольной сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

Лукашенко заявил об ужасающем состоянии белорусского футбола. Видео © t.me / Пул Первого

"Идёт чемпионат мира, я что-то не заметил там наших футболистов, или я просто наблюдаю? Там их и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов, просто на злобу, с тем футболом, который там показывают спортсмены. И они показывают результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других [в Белоруссии], в ужасающем положении", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также посетовал на отсутствие результатов у футболистов, в частности у минского "Динамо", которое в последнем розыгрыше национального чемпионата заняло четвёртое место, хотя глава государства выделял деньги на развитие команды. По словам белорусского лидера, когда на спортсмена давят санкции, то он ещё сильнее стремится показать результаты, однако в случае с футболистами такого нет.