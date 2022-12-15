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15 декабря, 11:19

Полузащитник Глушаков пропустит первый тренировочный сбор "Химок"

"Спорт-Экспресс": Полузащитник "Химок" Глушаков пропустит первый тренировочный сбор

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Полузащитник подмосковной футбольной команды "Химки" Денис Глушаков заявил, что может пропустить первый тренировочный сбор. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Я никогда в жизни не ездил в декабре на сборы. Впервые столкнулся с тем, что в декабре нужно ехать на сборы. Это решение тренера и руководства. Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба", — отметил он.

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Первый сбор команды пройдёт в Турции, он начнётся 15 декабря. Руководство клуба разрешило Глушакову не посещать его. Футболист рассказал, что вместо этого он поедет вместе с семьёй на отдых.

Ранее Лайф писал о том, что из-за финансовых разногласий с руководством несколько ведущих игроков хотели покинуть подмосковный футбольный клуб "Химки".

Илья Суриков

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