Полузащитник Глушаков пропустит первый тренировочный сбор "Химок"

Полузащитник подмосковной футбольной команды "Химки" Денис Глушаков заявил, что может пропустить первый тренировочный сбор. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Я никогда в жизни не ездил в декабре на сборы. Впервые столкнулся с тем, что в декабре нужно ехать на сборы. Это решение тренера и руководства. Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба", — отметил он.

Первый сбор команды пройдёт в Турции, он начнётся 15 декабря. Руководство клуба разрешило Глушакову не посещать его. Футболист рассказал, что вместо этого он поедет вместе с семьёй на отдых.