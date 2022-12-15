Задержанный после пожара в "Меге Химки" объяснил, почему сварочные работы проходили ночью

Сварочные работы в роковую ночь в ТЦ "Мега Химки" проводились согласно требованиям руководства комплекса. Об этом сообщил в беседе с телеграм-каналом SHOT третий подозреваемый по делу о пожаре в OBI — ответственный за пожарную безопасность в гипермаркете Александр Макаров.

Задержанный подозреваемый — о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Видео © Telegram / SHOT

"Это общие требования магазина "Мега", полностью всего комплекса, потому что данный объект является рабочим и "Мега" не работает ночью. Соответственно, разрешаются огневые работы только ночью. "Мега" даёт разрешение на данный вид работ", — сказал он.

По словам Макарова, работники подавали заявки на огневые работы и отключение автоматических датчиков пожарной сигнализации. Рассмотрев их, руководство торгового центра дало разрешение на проведение данной работы. В ночь пожара её контролировал от "Дельта-строй" прораб Ильнур Шайхутдинов, задержанный ранее, который во время отсутствия Макарова отвечает за пожарную безопасность.