Задержанный после пожара в "Меге Химки" объяснил, почему сварочные работы проходили ночью
Задержанный после пожара в OBI: Сварщики работали ночью по решению ТЦ "Мега Химки"
Сварочные работы в роковую ночь в ТЦ "Мега Химки" проводились согласно требованиям руководства комплекса. Об этом сообщил в беседе с телеграм-каналом SHOT третий подозреваемый по делу о пожаре в OBI — ответственный за пожарную безопасность в гипермаркете Александр Макаров.
Задержанный подозреваемый — о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Видео © Telegram / SHOT
"Это общие требования магазина "Мега", полностью всего комплекса, потому что данный объект является рабочим и "Мега" не работает ночью. Соответственно, разрешаются огневые работы только ночью. "Мега" даёт разрешение на данный вид работ", — сказал он.
По словам Макарова, работники подавали заявки на огневые работы и отключение автоматических датчиков пожарной сигнализации. Рассмотрев их, руководство торгового центра дало разрешение на проведение данной работы. В ночь пожара её контролировал от "Дельта-строй" прораб Ильнур Шайхутдинов, задержанный ранее, который во время отсутствия Макарова отвечает за пожарную безопасность.
Кроме того, Макаров уверен: причиной пожара в первую очередь является недостаточный контроль. Вместе с тем он подчеркнул, что о возгорании узнал непосредственно от самого Шайхутдинова по телефону.
Напомним, 9 декабря в Москве со взрывами загорелся гипермаркет OBI в торговом центре "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. На тушение огня ушло семь часов. Погиб охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах.
Telegram / SHOT