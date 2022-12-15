Генри Кавилл не сыграет Супермена в новой части франшизы
Режиссёр Джеймс Ганн начал работу над новым "Суперменом" без Генри Кавилла
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Руководитель DC Studios режиссёр Джеймс Ганн начал работу над сценарием нового фильма про Супермена без предыдущего исполнителя этой роли — актёра Генри Кавилла. Об этом пишет Variety.
Как пишет издание, Ганн уже встретился с Кавиллом, однако тот заявил, что не будет играть Супермена. Всё из-за того, что новая лента будет посвящена ранним годам становления персонажа. При этом глава DC намерен найти новые роли для актёра в других лентах студии.
Ранее Лайф рассказывал, что компания Sony Pictures представила дебютный трейлер сиквела мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", в оригинале имеющего подзаголовок Across the Spider-Verse — "Через паучьи миры".