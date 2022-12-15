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15 декабря, 11:01

Генри Кавилл не сыграет Супермена в новой части франшизы

Режиссёр Джеймс Ганн начал работу над новым "Суперменом" без Генри Кавилла

<p>Обложка © ТАСС / EPA / Kiko Huesca</p>

Обложка © ТАСС / EPA / Kiko Huesca

Руководитель DC Studios режиссёр Джеймс Ганн начал работу над сценарием нового фильма про Супермена без предыдущего исполнителя этой роли — актёра Генри Кавилла. Об этом пишет Variety.

Как пишет издание, Ганн уже встретился с Кавиллом, однако тот заявил, что не будет играть Супермена. Всё из-за того, что новая лента будет посвящена ранним годам становления персонажа. При этом глава DC намерен найти новые роли для актёра в других лентах студии.

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Артур Белкин

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