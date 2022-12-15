Генри Кавилл не сыграет Супермена в новой части франшизы

Руководитель DC Studios режиссёр Джеймс Ганн начал работу над сценарием нового фильма про Супермена без предыдущего исполнителя этой роли — актёра Генри Кавилла. Об этом пишет Variety .

Как пишет издание, Ганн уже встретился с Кавиллом, однако тот заявил, что не будет играть Супермена. Всё из-за того, что новая лента будет посвящена ранним годам становления персонажа. При этом глава DC намерен найти новые роли для актёра в других лентах студии.